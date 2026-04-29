الاتحاد الأوروبي: نريد نهاية دائمة للحرب في إيران ولبنان

شفق نيوز- بروكسل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية، مشددة على ضرورة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي يريد وقفاً لإطلاق النار في إيران ولبنان"، مؤكدة أن هذا "الوقف يجب أن يصمد عبر الجهود الدبلوماسية".

وأضافت أن "الهدف يتمثل في رؤية نهاية دائمة للحرب وإعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون فرض رسوم".

وشددت على أن أي "اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يتضمن معالجة ملف البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية"، محذرة من أن "تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تنعكس على الأمن الاقتصادي في أوروبا".

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة "ضمان توفر مصادر مستقلة وآمنة للطاقة في القارة الأوروبية، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات الإقليمية".