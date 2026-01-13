"اكسيوس": مبعوث ترمب التقى سراً رضا بهلوي لبحث الاحتجاجات الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن

ذكر موقع "اكسيوس" الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف التقى سراً خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ولي العهد الإيراني السابق المقيم في المنفى رضا بهلوي، لبحث الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، بحسب مسؤول أميركي رفيع.

ويُعدّ هذا اللقاء أول تواصل رفيع المستوى بين الإدارة الأميركية ومعارضة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 15 يوماً، في وقت يحاول بهلوي تقديم نفسه بوصفه خياراً لقيادة مرحلة انتقالية إذا انهار النظام، وفق تقرير "اكسيوس" ترجمته وكالة شفق نيوز.

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن فريق الأمن القومي عقد اجتماعاً صباح الثلاثاء لبحث خيارات التعامل مع تطورات الاحتجاجات، من دون مشاركة الرئيس دونالد ترمب.

ميدانياً، استمرت الاحتجاجات الثلاثاء في مدن إيرانية عدة، وسط تضارب كبير في تقديرات أعداد القتلى مع تصاعد الحديث عن حملة قمع واسعة وانقطاعات في الاتصالات.

ونقل تقرير "اكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إسرائيل شاركت تقييماً مع الولايات المتحدة يفيد بأن "ما لا يقل عن 5000" متظاهر قُتلوا، وهو رقم لم يتسنّ التحقق منه بصورة مستقلة.

وفي رسالة عبر منصته "تروث سوشيال"، دعا ترمب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات و"السيطرة على المؤسسات"، قائلاً إن "المساعدة في الطريق"، من دون أن يوضح طبيعتها.

وبهلوي هو نجل شاه إيران الذي أطيح به في ثورة 1979، ويقود تياراً معارضاً من منفاه في الولايات المتحدة. وخلال الأسبوعين الماضيين كثّف حضوره على شاشات أميركية داعياً واشنطن إلى دعم الاحتجاجات.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترمب لم تكن تنظر في بداية الاحتجاجات إلى بهلوي على أنه لاعب سياسي مؤثر، لكنها فوجئت بترديد هتافات باسمه خلال تظاهرات في أكثر من مدينة، بحسب مسؤول أميركي.

ونقل "أكسيوس" عن كريم سجادبور من مؤسسة كارنيغي أن بهلوي قد يشكّل نقطة تجمع لمشاعر قومية لدى بعض المحتجين، في مقابل ما وصفه بتطرف النظام الإسلامي.

كما قال راز زيمت من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن تكرار اسم بهلوي في الاحتجاجات "ملحوظ"، لكن من الصعب الجزم إن كان يعكس تأييداً شعبياً واسعاً داخل المجتمع الإيراني.

وبحسب استطلاعات رأي أُجريت خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فإن نحو ثلث الإيرانيين يؤيدون بهلوي، بينما يعارضه نحو ثلث آخر بشدة.