اكتشاف 50 مقبرة جماعية في سوريا تضم 2865 ضحية منذ سقوط الأسد

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بأكتشاف 50 مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 2865 ضحية، منذ سقوط نظام الأسد.

وذكر المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "منذ اندلاع الحرب عام 2011 تم اكتشاف المقابر الجماعية في مختلف مناطق سوريا، مما يكشف حجم الفظائع والجرائم الممنهجة التي ارتكبها النظام السابق وميليشياته بحق المدنيين، بما في ذلك القتل الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب الوحشي".

وأضاف أن "المقابر المكتشفة حتى الآن بلغت نحو 50 مقبرة جماعية، تضم رفات أكثر من 2865 ضحية بينهم نساء وأطفال، موزعين في محافظات: دمشق، حمص، درعا، حماة، دير الزور، إدلب، وحلب. وأشار إلى أن هذه المقابر تمثل شهادات صامتة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنه لا يزال هناك آلاف المفقودين مجهولي المصير".

ودعا المرصد جميع اللجان الحقوقية الدولية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى "فتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وحماية مواقع المقابر باعتبارها أدلة جنائية، والعمل على تحديد هويات الضحايا وتسليم رفاتهم لأسرهم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عمليات الإخفاء والتصفية، سواء من رموز النظام السابق أو الجهات التي عمدت إلى طمس الأدلة بعد سقوطه".