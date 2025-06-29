اكتشاف مقبرة جماعية قرب الحدود العراقية (صور)

شفق نيوز – دمشق

اكتشف الأمن الداخلي والدفاع المدني السوري، يوم الأحد، مقبرة جماعية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

وتفقد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد موقع المقبرة الجماعية المُكتشفة في منطقة مشروع الرواد السكني على أطراف مدينة دير الزور.

وقال المحافظ: "تم العثور على 5 جثث مع توقعات بوجود عدد أكبر في المنطقة نظرا للدلائل التي عثر عليها".

ووجه السيد أحمد قوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة ومديرية الصحة للإشراف على انتشال الجثامين.