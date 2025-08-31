اكتشاف مراكز تجسس إسرائيلية جديدة في لبنان وسوريا

شفق نيوز- بيروت/ دمشق

أعلن الجيشان اللبناني والسوري، يوم الأحد، العثور على نقطتي تجسس إسرائيليتين في مناطق قريبة من تمركزات قواتهم داخل أراضي البلدين.

ونقل موقع "نتسيف" الإسرائيلي القول عن مصادر إن الجيش اللبناني عثر على مركز تجسس إسرائيلي متخفٍّ بين ركام من الصخور في منطقة يارون التابعة لبلدة بنت جبيل، على مقربة من خط التماس مع إسرائيل.

وأضاف أن "مركز التجسس الذي جرى الكشف عنه خلال نشاط قامت به دورية استطلاع، احتوى على معدات إلكترونية، فضلًا عن كاميرا متطورة، وتم نقل المحتويات إلى مقر قيادة أركان الجيش اللبناني".

من حانبها، أصدرت إدارة التوجيه في الجيش اللبناني بياناً أكدت فيه: "في إطار عمليات المسح الهندسي المتواصلة في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية خاصة على جهاز تجسس مموَّه ومزوّد بكاميرا، زرعه العدو الإسرائيلي في منطقة يارون - بنت جبيل جنوب لبنان، وعملت أفراد الوحدة على تفكيكه".

وبحسب الموقع، فإن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، إذ أعلن الجيش اللبناني خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من مرة، أنه في إطار المسح الهندسي الشامل الذي يجريه في جنوب لبنان، كشف عن عدد من مراكز التجسس الإسرائيلية التي جرى تفكيكها ونقلها إلى مختبرات الجيش اللبناني في قيادة الأركان.

وقبل أيام، أعلن الجيش السوري، هو الآخر اكتشاف أكثر من مركز تجسس إسرائيلي في مناطق متفرقة من البلاد، كان آخرها نقطة تجسس إسرائيلية في منطقة جبل المانع على بُعد نحو 10 كيلومترات جنوب العاصمة دمشق.

وبعد اكتشاف النقطة الأخيرة، قامت إسرائيل بقصفها، وأرسلت قوات كوماندوز لجمع حطام المركز والحيلولة دون فحص تقنياته من قبل الجيش السوري.