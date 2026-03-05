اغتيال قيادي كبير بحزب الله وهجوم صاروخي مزدوج على إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أن سلاح الجو اغتال مسؤول القوة النارية في الحزب زيد علي جمعة.

وقال الجيش في بيان له، إن "عملية الاغتيال تمت يوم أمس الأربعاء".

وعلى صعيد ذي صلة، أفادت مصادر لبنانية، بأن "غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة الريحان جنوبي لبنان".

وبموازاة ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن "صفارات الإنذار تدوي في الأثناء غرب بحيرة طبريا، وفي حيفا وخليجها ومناطق عدة بشمال إسرائيل".

من جانبها، لفتت مصادر محلية لبنانية، إلى أن "4 صواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه الجليل"، مبينة أن "الهجوم مزدوج على إسرائيل من لبنان ومن إيران".

وعلّقت وكالة أنباء مهر على الهجوم، مشيرة إلى أن "الهجمات الصاروخية الإيرانية استهدفت مناطق في حيفا".