اغتيال قائد كبير بحزب الله ونتنياهو يؤكد: نواجه اختباراً هائلاً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنّ بلاده واجهت هذا العام "اختباراً هائلاً"، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية اغتيال قائد كبير بحزب الله اللبناني.

وأشار نتنياهو، في تصريحات صحفية، إلى أنّه تبيّن قبل أكثر من عام بقليل أنّ إيران كانت تعمل على إعداد قنابل نووية لتدميرنا"، مُؤكّداً أنّ ذلك "ليس كلاماً فارغاً ولا دعاية".

وقال نتنياهو: "إنّه لولا تحرك إسرائيل ضد إيران، لكانت طهران امتلكت قنابل نووية"، معتبراً أنّ ذلك كان سيشكّل "بداية نهاية الشعب اليهودي".

في السياق، أفادت قناة 12 العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي، باغتيال قائد حزب الله اللبناني في بنت جبيل، علي رضا عباس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.