اغتيال في جنوب لبنان.. إسرائيل تكشف نتائج غارة على حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، اغتيال عنصر في حزب الله، قال إنه "متهم" بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية للحزب في جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش، أفخاي أردعي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "قضى الجيش الإسرائيلي على عنصر متورط بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية لحزب الله".

ووفق أدرعي، فإن أنشطة العنصر كانت تشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.

وكانت مصادر لبنانية، أفادت لوسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ موجه أطلقته طائرة مسيّرة استهدف مركبة في منطقة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية، أمس الخميس، حوالي 20 غارة استهدفت مواقع تدريب وإنتاج صواريخ دقيقة في البقاع والجنوب.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال القيادي في "قوة الرضوان" عيسى أحمد كربلاء، في بلدة عين قانا.

في المقابل، كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الخميس، أن الجيش حقق تقدماً ملموساً في تنظيف المناطق التي تواجد فيها، وإلغاء المظاهر المسلحة، والكشف عن الأنفاق، ومصادرة جميع أنواع الأسلحة والذخائر، رغم الصعوبات الجغرافية التي تواجهه في الجنوب.