اغتيال رئيس نادي رياضي تركي في إسطنبول

شفق نيوز- إسطنبول

أعلنت السلطات التركية عن تعرض رئيس ناد رياضي تركي لعملية اغتيال بطلق ناري في رأسه داخل أحد المقاهي في إسطنبول.

وتعرض تونجاي ميريتش، رئيس نادي (علم داغ - Alemdağ) الرياضي، لهجوم مسلح مجهول الهوية، أثناء جلوسه في مقهى بمنطقة (تشيكميكوي) في إسطنبول.

وأصيب ميريتش برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، وتوفي لاحقا بالمشفى.

ونفذت الشرطة عملية أمنية للقبض على المشتبه به، الذي لاذ بالفرار، وقد سجل الهجوم بكاميرات المراقبة في مكان العمل.