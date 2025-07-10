شفق نيوز- دمشق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن اغتيال أحد أبرز علماء الطائفة الشيعية في سوريا على يد مسلحين مجهولين بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في مدينة حمص.

وذكر المرصد أن قرية المزرعة القريبة من حي الوعر في مدينة حمص، شهدت حالة من الغليان الشعبي، عقب العثور على جثمان الشيخ "رسول شحود"، أحد أبرز علماء الطائفة الشيعية، مقتولاً داخل سيارته على بعد مئات الأمتار من حاجز أمني، وذلك بعد ساعات من توقيفه صباحاً من قبل جهاز الأمن العام، قبل أن يُسمح له بمتابعة طريقه نحو مغسلة سيارات قريبة.

ووفقاً لروايات محلية، تعرّض الشيخ لهجوم مسلح نفّذه شخصان يستقلان دراجة نارية، مرّا من الحاجز نفسه دون أن يتم توقيفهما، وذلك بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

وأثار الحادث استنكاراً واسعاً من رجال دين من مختلف الطوائف، الذين عبروا عن إدانتهم لاغتيال الشيخ شحود، محذرين من تداعيات مثل هذه العمليات على النسيج الاجتماعي.

كما دعوا إلى التهدئة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تنذر بتفكك مجتمعي خطير.

ويُعد الشيخ رسول شحود من الشخصيات الدينية البارزة في حمص، وعضواً في "الهيئة العلمية لأتباع أهل البيت". وقد عُرف بدوره في إحياء المناسبات الدينية الشيعية، وبنشاطه في مجال الفتاوى والإرشاد الروحي ضمن مجتمعه المحلي.

وأعرب أهالي قرية المزرعة عن غضبهم حيال الجريمة، حيث خرجوا في تظاهرة حاشدة نددوا خلالها بما وصفوه بـ"القتل على الهوية الطائفية"، مطالبين بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الجناة.

وردد المحتجون شعارات تندد بعمليات الخطف والقتل والتهجير التي تستهدف شخصيات دينية ومدنيين، في ظل ما وصفوه بـ"غياب المساءلة".

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد تشهده محافظة حمص، التي تعاني من سلسلة عمليات قتل وخطف وتجويع على أسس طائفية، ما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة مجدداً نحو دوامة من العنف والانقسام.