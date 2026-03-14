اعلام عبري: نتنياهو يلجأ إلى زيلينسكي لاعتراض مسيّرات إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصادر، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث التعاون في مجال اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت حذّر فيه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أوكرانيا قد تتحول إلى "هدف مشروع" لإيران إذا ثبت دعمها لإسرائيل بالطائرات المسيّرة.

وقال عزيزي في منشور عبر منصة "X" إن تقديم دعم عسكري لإسرائيل بالطائرات المسيّرة يعني "المشاركة المباشرة في الحرب"، مضيفاً أن مثل هذا التدخل قد يجعل الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً لإيران استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس.

وتتهم أوكرانيا إيران منذ بداية الحرب الروسية عليها بتزويد موسكو بطائرات "شاهد" المسيّرة التي استخدمت في ضرب مدن وبنى تحتية أوكرانية، فيما تنفي طهران مراراً تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب بعد اندلاعها في فبراير/شباط 2022.