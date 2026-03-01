اعلام عبري: حزب الله اللبناني دخل الحرب

شفق نيوز– الشرق الاوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر الاثنين، بإطلاق ستة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال البلاد بعد إطلاق مقذوفات من الأراضي اللبنانية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم تم عبر رشقة صاروخية من ستة صواريخ، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار أيضاً في منطقة البحر الميت، خشية تسلل طائرة مسيّرة.

كما أشار رئيس بلدية حيفا إلى أن إطلاق الصواريخ من لبنان تطور يستوجب التعامل معه ومعالجته فوراً.

وأيضاً، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إن إطلاق الصواريخ من #لبنان حدث سيحظى برد قوي.

ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان حزب الله اللبناني قد نعى، الأحد، اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالضربات الإسرائيلية الأميركية، فيما لم يشر إلى قرار بدخوله المعركة إلى جانب إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران السبت 28 شباط 2026، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.