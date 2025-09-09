إعلام عبري: المقاتلات الإسرائيلية اخترقت أجواء العراق لقصف الدوحة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي مر فوق الأردن وسوريا والعراق والسعودية لتنفيذ عملية "يوم الحساب" ضد قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت "القناة 14" أن 10 طائرات حربية شاركت في الغارات على قطر، وأطلقت 10 صواريخ على مقر انعقاد اجتماع وفد حماس بالدوحة.

وأشارت إلى أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة 1800 كم لبلوغ هدفها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد أكدت أن إسرائيل نفذت عملية "يوم الحساب" مستهدفة قادة حماس في قطر بالتنسيق مع دول أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتاً إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".

وقال في بيان، إنه استهدف مع "الشاباك" من خلال سلاح الجو قيادة حركة حماس.

من جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن العملية التي نفذت ضد قادة حماس هي عملية إسرائيلية مستقلة تماماً، وأن تل أبيب تتحمل مسؤوليتها الكاملة.

في المقابل قال مصدران في حركة "حماس" لوكالة رويترز، إن الوفد المفاوض التابع للحركة في العاصمة القطرية الدوحة نجا من الهجوم.

كما أفاد مصدر قيادي في "حماس" لقناة الجزيرة، بأن الغارة استهدفت الوفد أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن القياديين الرئيسيين بقيادة خليل الحية نجوا من العملية.

في السياق قالت "شبكة قدس" الإخبارية نقلاً عن مصادر، إن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه قتلا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الحركة في الدوحة.