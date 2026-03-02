اعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يبدأ بشن غارات على لبنان رداً على إطلاق صواريخ

شفق نيوز ـ بيروت

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ موجة غارات في لبنان رداً على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة شمال إسرائيل، في أول إطلاق صواريخ من لبنان منذ أشهر.

وكان حزب الله اللبناني قد نعى، الأحد، اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالضربات الإسرائيلية الأميركية، فيما لم يشر إلى قرار بدخوله المعركة إلى جانب إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران السبت 28 شباط 2026، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.