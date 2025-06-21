اعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قتل 17 عالماً نووياً ايرانياً لغاية الآن

شفق نيوز/ قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي قتل 17 عالما نوويا منذ بدء الهجمات التي ينفذها ضد إيران منذ الـ13 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الضربة التي استهدفت شقة سكنية في مدينة قم كان الهدف منها هو اغتيال عالم نووي ايراني.

هذا وأفادت وسائل إعلام ايرانية، بمقتل العالم النووي إيثار طبطبائي وزوجته في منزلهما في ضربة اسرائيلية استهدفت شقته بقم.

في غضون ذلك أعلن الحرس الثوري الايراني مقتل خمسة أفراد من قواته بالضربات الجوية الإسرائيلية في خرم آباد.