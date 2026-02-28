اعلام ايراني: مقتل صهر خامنئي وزوجة ابنه مجتبى

شفق نيوز- طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، إن صهر المرشد علي خامنئي وزوجة أخيه لقيا حتفهما في الضربات الإسرائيلية على العاصمة طهران، في حين لم تؤكد المصادر الرسمية هذه الأنباء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، بينها صحيفة "همشهري" عن عضو مجلس مدينة طهران ميثم مظفر، أن "زهرا حداد عادل زوجة مجتبى خامنئي، ومصباح الهدى باقري كني، صهر المرشد علي خامنئي، لقيا حتفهما في ضربات استهدفت طهران السبت، من دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.