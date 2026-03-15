اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني في البحرين

شفق نيوز- المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأحد، القبض على 5 أشخاص إثر قيامهم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، و"تعريض أمن وسلامة البلاد للخطر".

وقالت الوزارة في بيان: "القبض على 5 أشخاص وتحديد سادس، هارب خارج البلاد، إثر قيامهم بالمشاركة في جمع وتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران".

وأضاف البيان أن "الملقى القبض عليهم كانوا يجنّدون عناصر إرهابية للعمل في تنفيذ مخططات إرهابية ضد مملكة البحرين، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة والأجهزة الأمنية والكيانات الاقتصادية، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر".

وأشار البيان إلى "تلقي عدد من المقبوض عليهم تدريبات مكثفة بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني على تهريب الأشخاص وتجنيد عناصر للمشاركة في تنفيذ مخططات ارهابية".

وتابع: "قام المقبوض عليهم بالتقاط صور وإحداثيات لعدد من الأماكن الحيوية والهامة، وكذلك بعض الفنادق في مملكة البحرين وإرسال تلك الصور والإحداثيات للحرس الثوري الإيراني، مما ساعد في عملية استهداف تلك المواقع من جانب العدوان الإيراني الآثم".

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم الخمسة إلى النيابة العامة".