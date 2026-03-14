اعتقال 27 شخصاً بتهم معاداة الأمن في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، باعتقال السلطات الإيرانية 14 شخصاً من العناصر المعادية للأمن في محافظة كرمان.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني في قم :"اعتقال 13 عميلاً ومعادياً للأمن، وضبط 3 أجهزة من أقمار Starlink بحوزتهم".

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تواجه فيه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.