اعتقال 20 شخصاً في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلن مكتب المدعي العام المركزي في محافظة أذربيجان الغربية بإيران، يوم الأحد، عن اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا، بتهمة "الارتباط بإسرائيل والتعاون معها".

وأوضح المكتب أن "الأجهزة المختصة استهدفت شبكات عدة من المرتزقة المرتبطين بعملاء إسرائيل، بعد رصد محاولاتهم تزويد العدو بمعلومات وتفاصيل تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية".

وأشار إلى أن "عمليات اعتقال الأفراد جرت بموجب أوامر قضائية"، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تواجه فيه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.