اعتقال 110 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الثلاثاء، بأن الشرطة التركية اعتقلت 110 أشخاص من المشتبه بهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، وذلك بعد يوم من مقتل 3 من رجال الشرطة و6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.

ونفذت الشرطة التركية حصارا استمر 8 ساعات لمنزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على خلفية اتهامات مزعومة بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأصيب 8 من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل الذي كان واحدا من بين أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات أمس الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن "الشرطة نفذت اليوم الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبها بهم كانوا مطلوبين لديها".

وأضاف البيان أن "السلطات صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية".

وكثفت تركيا عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش هذا العام، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى العال

ونفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هجوما ضد مسلحي التنظيم في شمال غرب نيجيريا، بينما قالت الشرطة الأسترالية إن "المسلحين اللذين هاجما احتفالا بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بونداي في سيدني هذا الشهر استلهما أفكارهما من تنظيم داعش".

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، شن الجيش الأميركي هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لتنظيم داعش في سوريا ردا على هجوم على عسكريين أميركيين.

وقبل نحو عقد، اتُهم التنظيم المتشدد بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، منها هجمات بالأسلحة النارية على ملهى ليلي في إسطنبول والمطار الرئيسي في المدينة، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وخلال تلك الفترة، تحولت تركيا لنقطة عبور رئيسية للمقاتلين الأجانب ومن بينهم عناصر تنظيم داعش الذين كانوا يدخلون إلى سوريا ويخرجون منها خلال الحرب هناك.

ونفذت الشرطة عمليات متكررة ضد التنظيم في السنوات اللاحقة وتراجع عدد الهجمات بشكل ملحوظ منذ موجة العنف التي شهدتها البلاد بين عامي 2015 و2017.