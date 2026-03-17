اعتقال 10 أجانب بتهمة التجسس في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الثلاثاء، باعتقال السلطات 10 أجانب بتهمة التجسس.

وذكرت الوكالة، أن "جهاز المخابرات التابع لـالحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على 10 أجانب في شمال شرق إيران، بتهمة جمع معلومات عن مواقع حساسة والتحضير لعمليات ميدانية".

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل بشأن جنسيات الموقوفين أو طبيعة الأنشطة التي كانوا يخططون لها.

وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، أعلن مؤخرا، اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص منذ بدء الحرب، بتهم تشمل تبادل معلومات مع وسائل إعلام دولية أو مع قوات معادية، إضافة إلى تصوير مواقع تعرضت لغارات.

وتشهد إيران حرباً مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ ثمانية عشر يوماً أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة في القوات المسلحة، فضلاً عن تعرض العديد من المواقع العسكرية للاستهداف وآخرها استهداف مبنى تابع لقوات الباسيج في منطقة نارمك بالعاصمة طهران.