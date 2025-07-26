اعتقال منسق الحشد الشعبي والفرقة الرابعة في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، اعتقال "منسق" العلاقة بين الحشد الشعبي العراقي والفرقة الرابعة التابعة لقوات نظام الأسد، في مدينة البوكمال بريف دير الزور.

وذكر المرصد، أن "قوى الأمن الداخلي نفذت عملية نوعية في مدينة البوكمال أسفرت عن اعتقال محمد حمود الأمين، الذي وُصف بأنه (عرّاب التنسيق) بين الحشد الشعبي والفرقة الرابعة".

وأوضح، أن "الأمين كان يشغل منصب مدير مكتب الأمن العلوي في المدينة، ويُعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية في المنطقة، حيث لعب دورًا محوريًا في التنسيق الأمني والعسكري بين الحشد الشعبي والفرقة الرابعة، في ظل النفوذ الإيراني المتزايد بالمنطقة خلال السنوات الماضية".

وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض أيضًا، في السادس من تموز/ يوليو الجاري، على شادي الصمادي المنحدر من درعا المحطة، والذي كان أحد قياديي مجموعة "الغيث" التابعة للفرقة الرابعة بقيادة غياث دلة، المقرّب من الحرس الثوري الإيراني.

ويتهم الصمادي، وفق المرصد السوري، بالمشاركة في عمليات عسكرية ومجازر موثقة، أبرزها اقتحام الغوطة الشرقية عام 2014، والمشاركة في الحملة العسكرية على درعا عام 2018، حيث واصل نشاطه بعد اتفاق التسوية.