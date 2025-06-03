اعتقال إسرائيلي تجسس لصالح إيران وخطط لهجمات

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية،، يوم الثلاثاء، القبض على اسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران، كاشفة أن المتهم جمع معلومات وحاول تجنيد أفراد من عائلته وخطط لهجوم "إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان إنه تم "القبض على شاب من سكان العيساوية في شرقي أورشليم القدس، بشبهة العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام داخل اسرائيل"، مبينة أنه "بحسب تحقيقات الشاباك والشرطة، نفذ المشتبه به مهاما تشمل جمع معلومات عن مواقع حساسة في أورشليم القدس ومحاولة تجنيد أفراد من عائلته، مقابل مبالغ مالية، وخطط لتنفيذ عمليات تمس بأمن الدولة، بينها هجوم إرهابي بالمركز".

وأفادت بأنه "ضبطت بحوزته أدلة، ويواجه لائحة اتهام بتهم أمنية خطيرة"، محذرة من "محاولات متكررة لتجنيد إسرائيليين لصالح جهات معادية، مؤكدة استمرارها في رصد التهديدات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضالعين".