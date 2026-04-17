اعتصام "قانون وكرامة" ينطلق في دمشق وجهات مضادة تتهم المشاركين بـ"التخوين"

شفق نيوز- دمشق

شهدت ساحة المحافظة في العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة، خروج عدد من المحتجّين ضمن اعتصام حمل شعار "قانون وكرامة"، فيما جرى تنظيم وقفة مضادة من قبل مؤيدين للحكومة وسياساتها.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات ركزت على المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

وقالت مراسلة شفق نيوز في دمشق، إن المحتجين شددوا خلال وقفتهم على ضرورة تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي، وعلى رأسها خفض أسعار الكهرباء، إلى جانب الدعوة للتخفيف عن المواطنين ونبذ الفتنة.

وأضافت، ان مطالب المعتصمين تضمنت الدعوة إلى دعم القطاعين الزراعي والصناعي، ومكافحة الفساد والفقر، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم.

في المقابل، تجمّع عدد من المؤيدين للحكومة في المكان ذاته، رافعين رايات التوحيد، ومعبرين عن رفضهم للاعتصام، حيث وجهوا اتهامات للمحتجين، من بينها "التخوين".

وانتشرت قوات الأمن الداخلي في محيط الساحة، وعملت على الفصل بين الجانبين وتأمين المكان، وسط تباين في الشعارات والهتافات بين المشاركين في الاعتصام والوقفة المضادة.

من جهتهم، رفض الناشطون الداعون للاعتصام ما وصفوه بحملات "التخوين"، واتهامهم بالانتماء إلى النظام السابق أو إلى أطراف أخرى داخل سوريا.

وأكد منظمو الاعتصام، في بيان على الصفحة الرسمية للاعتصام، أن التحرك ينظمه شبان سوريون من داخل البلاد، ويعكس همومهم اليومية، مشددين على أن التحرك عفوي لا يرتبط بأي جهات خارجية، ويحمل شعار "قانون وكرامة" وعبارة "بدنا نعيش".

وبحسب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أطلق الدعوة للاعتصام ناشطون مدنيون، في حين شارك في الترويج له أيضًا مؤيدون للنظام السابق أو أطراف أخرى، ما أدى إلى انقسام في المواقف قبيل انطلاقه.

وانعكس هذا الانقسام ميدانيًا من خلال الوقفة المضادة، التي اتهمت المشاركين في الاعتصام بالارتباط بفلول النظام السابق وبجهات سياسية وعسكرية داخل البلاد.