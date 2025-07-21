اعتراض مسيّرة يمنية باتجاه إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، اعتراض مسيرة "يرجح أنها أطلقت من اليمن".

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة يبدو أنها انطلقت من اليمن، ووفقاً للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات".

وصباح اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن سلاح الجو شن غارات على الحديدة في اليمن.

فيما أفاد الجيش في بيان، بأنه قصف "قصف بنى تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.