اعتراض صواريخ ومسيرات في الأردن والسعودية وإسرائيل تهاجم بنى تحتية إيرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم السبت، بأن الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت 4 طائرات مسيرة بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمدينة إربد، فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير 6 مسيرات وصاروخ باليستي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت عن اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، إلى جانب اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة البحرية للجيش شنت منذ فجر اليوم موجة واسعة من الهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت القواعد الأمريكية وإسرائيل

كما طالت الهجمات أماكن تجمع القوات والقواعد الأمريكية في منطقة منهاد بأبوظبي ومعسكر العُديري في الكويت، إضافة إلى استهداف رادارات كربونية في منشآت سدوت ميخا الاستراتيجية في إسرائيل.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "فرانس برس" بوقوع عملية اعتراض جوي فوق مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة، من دون صدور تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف الذي جرى اعتراضه.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي، بدء موجة غارات إضافية على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في العاصمة طهران.