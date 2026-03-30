اعتراض صواريخ على الرياض واستهداف ناقلة كويتية في الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه منطقة الرياض.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربعة صواريخ باليستية كانت متجهة نحو منطقة الرياض، من دون الإشارة في البيان المقتضب إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي دبي، قال المكتب الإعلامي للحكومة إن الجهات المختصة تعاملت مع حادث حريق اندلع في منزل مهجور بمنطقة البدع، نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، مؤكداً تسجيل أربع إصابات طفيفة.

من جهتها، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة "السالمي" تعرضت لـ"استهداف مباشر إيراني آثم" أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في الإمارات.