اطلاعات الإيرانية: ترمب حسم خيار الحرب

شفق نيوز- طهران

أفادت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية، يوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسم خيار المواجهة العسكرية مع إيران، إلا أنه لا يرغب في اتساع نطاق الحرب ليشمل كامل المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحشد الأميركي الكبير للقوات والمعدات العسكرية قرب إيران يجعل هذه القوات في مرمى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، خاصة أنها لا تتمتع بمستوى الحماية الدفاعية نفسه الذي حظيت به إسرائيل خلال المواجهات السابقة.

وأضاف التقرير أن أي هجوم محتمل قد يبدأ بعملية مركبة تجمع بين التحركات الأمنية والضربات العسكرية، مرجحاً أن يتبع ذلك فرض حصار بحري، ما يجعل القوات البحرية الإيرانية من بين الأهداف الرئيسية لأي تصعيد عسكري محتمل.

وحذر التقرير الإيراني، من أنه في حال فشلت واشنطن في احتواء رد الفعل الإيراني كما تخطط، فإن ذلك قد يقود إلى مواجهة واسعة النطاق، قد تتطور سريعاً إلى حرب إقليمية شاملة.

وختمت "اطلاعات" بالقول إن التصعيد الأميركي ضد إيران وتوسيع الوجود العسكري في المنطقة يأتيان في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى محاصرة الصين اقتصادياً، تمتد من البحر الكاريبي وصولاً إلى الخليج.