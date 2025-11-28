اصابة 6 جنود اسرائيليين بعملية جنوب سوريا

شفق نيوز- دمشق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، عن تفاصيل عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن جنوب سوريا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن العملية بدأت حوالي الساعة الثالثة فجرا، حيث شن لواء الاحتياط 55 والفرقة 210 عملية لاعتقال مطلوبين في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ في سوريا، بناء على معلومات استخباراتية جمعت خلال الأيام الأخيرة.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد وصلت القوات لاعتقال شقيقين، عضوين في تنظيم الجماعة الإسلامية، سبق أن زرعا عبوات ناسفة، وشاركا في إطلاق صاروخ عالي الارتفاع. وقد اعتقلتهما قوات الجيش الإسرائيلي وهما نائمان دون مقاومة.

وبعد الاعتقالات، وبحسب التقارير، وعند مغادرة المقاتلين المنزل، أطلق النار من مسافة 200 متر على إحدى المركبات العسكرية التي كانت تغلق الطريق قرب المنزل، الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 جنود احتياط كانوا في المركبة.

في المقابل، ردت القوات بإطلاق النار، وتم القضاء على عدد من المسلحين، فيما ألقي القبض على المطلوبين، ونقلا إلى إسرائيل لمزيد من التحقيق، بينما تم إجلاء المصابين من جنود الاحتياط بطائرات هليكوبتر لتلقي العلاج في مستشفى رامبام وشيبا.

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت بمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدة بيت جن والطريق الواصل إلى مزرعة بيت جن.