اشتباكات في جنوب لبنان ومخاوف من توقف مطار الحريري

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر محلية لبنانية، مساء الخميس، بوقوع اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات اندلعت على بعد وقت قصير من تجديد الجيش الإسرائيلي إنذاره العاجل إلى سكان جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فوراً والتوجّه إلى شمال نهر الليطاني، مطالباً بإخلاء الجنوب اللبناني بالكامل.

وحذّر بيان للجيش من أن أي منزل يُستخدم "لأغراض عسكرية" قد يكون عرضة للاستهداف.

بموازاة ذلك، قالت مصادر محلية لبنانية إن طرقات بيروت أصبحت مغلقة بالكامل بسبب النزوح، وإن العديد من النازحين من ضاحية بيروت الجنوبية يفترشون الطرقات.

وتعليقاً على التطوّرات في جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي، إن "إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية تهدف للضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية".

على صعيد ذي صلة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان أنباءً حول إلغاء عدد من رحلات مطار رفيق الحريري ببيروت، ما أثار تساؤلات واسعة حول وضع حركة الطيران في ظل التصعيد العسكري في البلاد.

غير أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز نفى صحة المعلومات المتداولة عن إلغاء الرحلات، مؤكداً أن حركة الطيران في المطار مستمرة بشكل طبيعي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق مساء الخميس، غارات جديدة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وسط استمرار عمليات رفع جثامين قتلى الغارات السابقة.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال مسؤول التدريبات والتأهيل العسكري لحركة حماس، بضربة جوية في لبنان.

في حين، أكد حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع بلاط، بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة اللبنانية، بمقتل 102 شخص وإصابة 638، جراء الضربات الإسرائيلية على البلاد منذ فجر الاثنين الماضي.