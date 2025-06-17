اشتباكات عنيفة بسماء تل ابيب بين صواريخ ايرانية ومضادات اسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية، مساء الأربعاء، بأن إسرائيل تتعرض لرشقة واسعة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مدينتي تل أبيب وحيفا، في واحدة من أعنف الهجمات منذ منذ يومين على الأقل.

وقالت وسائل إعلام إن أكثر من عشرين صاروخاً انطلقت من اتجاهات متعددة، وأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت عدداً منها في سماء تل أبيب".

وأضافت أن "أنباء أولية تشير إلى سقوط صاروخ أو اثنين في مواقع بمنطقة وسط إسرائيل"، دون تحديد الموقع الدقيق أو حجم الأضرار.

وفي مدينة حيفا شمالاً، أفادت مصادر محلية بوقوع دوي انفجارات عنيفة، مع تفعيل صافرات الإنذار في عدة أحياء، فيما لم تؤكد السلطات على الفور وجود إصابات أو خسائر.