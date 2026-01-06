اشتباكات حلب.. الدفاع السورية تتهم "قسد" ببدء الهجوم وتقر باستهدافها

شفق نيوز- دمشق

أصدرت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، بيانا اتهمت فيه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ببدء الهجوم في حلب، فيما أقرت باستهداف مواقع "قسد"، وذلك بعد اندلاع اشتباكات دامية بين قوات "الأسايش" وقوات حكومية في المدينة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها، إنه "لليوم الثالث على التوالي تستمر قوات سوريا الديمقراطية بتصعيدها ضد مواقع الجيش والأهالي بمحافظة حلب".

وأضافت أن "قسد استهدفت قبل قليل موقعاً للجيش بمحيط حي الشيخ مقصود نتج عنه شهيد وخمسة مصابين، واستهدف أيضاً عدة أحياء من مدينة حلب ملاصقة للأحياء التي يسيطر عليها"، مبينة أن "الاستهدافات المستمرة نتج عنها 3 شهداء وأكثر من 12 إصابة بصفوف الأهالي حتى الآن، بالإضافة لدمار كبير بممتلكات الأهالي.

ولفتت إلى أن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة، وتمكن من تحييد عددٍ منها بالإضافة لمستودع ذخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، باندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات الحكومة السورية، يوم الثلاثاء، في محيط حيي الاشرفية والشيخ مقصود بحلب، ما أسفر عن سقوط 10 أشخاص بين قتيل وجريح.

وقال مراسل الوكالة إن الاشتباكات زادت وتيرتها وسط قصف مدفعي وصاروخي بين الجانبين ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

ووفق لمراسلنا قتلت سيدتين في مدينة حلب، وأصيبت طفلة وشخص آخر فيما قتل مواطن وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حي الشيخ مقصود بينهم طفلان.

واعلنت الحكومة السورية إنها استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود بحلب، وأغلقت طريق حلب - غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون جراء الاشتباكات.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا اتفاقا في 10 مارس/آذار 2025 يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، على أن يتم تنفيذه قبل نهاية العام الماضي.