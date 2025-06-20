الجيش الاسرائيلي: إيران لديها القدرات على ضربنا ونقاتل على سبع جبهات

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي العميد إيفي دفرين، يوم الجمعة، ان ايران لديها القدرة على مواصلة توجيه الضربات لإسرائيل، مشددا على محاولة ازالة التهديدات التي تشكلها طهران.

وقال العميد دفرين في احاطة صحفية، إن "ايران لديها قدرات عسكرية وستضربنا في المستقبل، ونحن مستعدون لمواجهتها".

وأضاف "نضع الأولوية لأمن المواطنين الإسرائيليين وسلامتهم"، مستطردا القول "ستكون لدينا أيام مليئة بالتحديات، وقوات الجيش الاسرائيلي تحارب على سبع جبهات من بينها حماس في غزة، ونحاول إزالة التهديدات كافة".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "سنواصل العمل ولدينا أهداف كبيرة لضربها، والعملية ستوسع، ونعمل بطول نفس حتى تحقيق اهداف العملية العسكرية".

وقال العميد دفرين، إن "الحرب فرضت علينا،ولن نستطيع العيش في ظل وجود إيران النووية، وسنقاتل حتى تحقيق الهدف المنشود من ذلك".