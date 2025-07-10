اسرائيل.. صاروخ من اليمن وحدث أمني "صعب" في غزة

شفق نيوز– الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بوقوع حدث أمني وصفته بـ"الصعب" في قطاع غزة، مشيرة إلى انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية داخل القطاع.

وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن قوات الجيش تعرضت لحادث خطير بعد انهيار مبنى فوق مجموعة من الجنود، دون أن توضح عدد الإصابات أو حجم الخسائر حتى الآن.

كما أشارت مواقع إخبارية إسرائيلية إلى حدوث تبادل إطلاق نار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش رصد صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية، دون الإشارة إلى وجهته أو ما إذا تسبب بأضرار.