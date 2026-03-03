اسرائيل تهاجم 88 عضواً خلال اجتماع لاختيار خليفة خامنئي

شفق نيوز- طهران

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم الثلاثاء، عن استهداف إسرائيل لاجتماع مجلس خبراء القيادة خلال جلسة كانت مخصصة لاختيار مرشد أعلى جديد في إيران.

وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن إسرائيل هاجمت 88 عضواً من مجلس الخبراء في طهران أثناء اجتماع لاختيار خليفة لعلي خامنئي.

بدوره، نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، القول إن "الجيش استهدف مبنى مجلس الخبراء في مدينة قم وقع أثناء فرز الأصوات".

في المقابل، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن "مبنى مجلس الخبراء كان خالياً لحظة استهدافه من قبل الطيران الإسرائيلية، ولم تحدث إصابات"

وفي المقابل، نقلت وكالة فارس عن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية تأكيده، أن "طهران وضعت آلية بدائل قيادية مسبقة"، مشيراً إلى "تعيين ما لا يقل عن ثلاثة مستويات من البدلاء لكل قائد، لضمان استمرارية القيادة وعدم حدوث أي فراغ مؤسسي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.