اسرائيل تهاجم موقعاً نووياً في إيران.. صور

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، صور أقمار اصطناعية تظهر تعرض موقع عسكري إيراني في مجمع بارشين لهجوم.

ووفق صور نشرها معهد العلوم والأمن الدولي، فقد "استهدف الموقع العسكري المشتبه به (تالكان-2) في مجمع بارشين بثلاث قنابل خارقة للتحصينات"، بحسب قناة 12 الإسرائيلية.

ويُعتقد أن "الموقع مرتبط بأنشطة في البرنامج النووي الإيراني"، وكان قد تعرض أيضاً لهجوم إسرائيلي في وقت سابق من عام 2024.

وقبل نحو شهر، نشرت صور أقمار اصطناعية لتحصينات جديدة بنتها إيران هناك.