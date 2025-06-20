اسرائيل تهاجم منصات صواريخ لحزب الله جنوبي لبنان

شفق تيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم الجمعة، أنه هاجم منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق قُتل شخص، جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اغتال في الغارة ناشطا ميدانيا من "حزب الله".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة في بلدة على العباسية" بقضاء صور، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة المستهدفة.

ولاحقا، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان، أن الغارة أدت إلى "ارتقاء شهيد".