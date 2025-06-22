اسرائيل تمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى نهاية الشهر

أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك في أعقاب الهجمات الأميركية على منشآت نووية إيرانية.

وقالت الهيئة إن القرار جاء نتيجة "التطورات الأخيرة"، دون أن توضح المدة المتوقعة لهذا الإغلاق، وفق "أسوشيتد برس".

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ثلاث ضربات جوية داخل إيران في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لتدخل فعليًا في الحرب التي تشنها إسرائيل بهدف تفكيك البرنامج النووي الإيراني، في خطوة محفوفة بالمخاطر لمحاولة إضعاف خصم قديم، على الرغم من التحذيرات من توسع النزاع على مستوى الإقليم.

من جانبها، أكدت إيران أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على تلوث إشعاعي في منشآتها النووية في أصفهان وفوردو ونطنز، بعد الضربات الأميركية التي استهدفت هذه المواقع.