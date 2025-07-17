اسرائيل تقصف سيارة وتفجر منزلا جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر متعددة، يوم الخميس، بأن غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة الكفور جنوب لبنان.

وقالت المصادر، إن غارة اسرائيلية استهدفت اليوم، سيارة من نوع "رابيد" على طريق بلدة الكفور جنوب لبنان.

وفي السياق نفسه، توغلت قوة إسرائيلية فجرا وقامت بتفجير منزل داخل بلدة حولا بجنوب لبنان.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 239 قتيلا و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.