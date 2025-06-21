اسرائيل تغتال قائد المسيّرات بالحرس الثوري وتستهدف موقع اصفان النووي

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو هاجم واغتال بواسطة طائرات مقاتلة أمين فور جودخي، قائد لواء الطائرات غير المأهولة الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري".

وتابع: "في إطار منصبه، دفع أمين فور جودخي مئات الطائرات غير المأهولة نحو أراضي إسرائيل، من منطقة الأهواز جنوب غربي إيران".

و"بعد اغتيال طهار فور قائد مقر الطائرات غير المأهولة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري في 13 يونيو، تولى جودخي دورا مركزيا في نشاطات المقر"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

ولم يتضح على الفور الموقع الذي تم به استهداف المسؤول العسكري الإيراني البارز.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر من صباح السبت، أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من الحرب بين البلدين.

وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني عن "هجوم إرهابي يستهدف مبنى سكنيا في مدينة قم" وسط إيران إلى الجنوب من طهران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم مرتضى حيدري، إنه "فجر اليوم (السبت) في استمرار لاعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف حيدري: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وإصابة شخصين آخرين نقلا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

وتابع المتحدث: "تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، وسيتم إعلام أهالي قم الكرام بها قريبا".

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في مدينة أصفهان.

وقالت وكالة أنباء "فارس"، إنه "قبل دقائق سمع دوي انفجار في أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة".

وفي السياق أعلنت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، اليوم السبت، أن اسرائيل شنت غارة على موقع أصفهان النووي، في إطار عدد من الغارات طالت عدة مواقع في البلاد.

ونوهت الوكالة إلى أنه لا توجد مخاطر من تسرب إشعاع نووي على الرغم من استهداف الغارة الإسرائيلية للموقع النووي في محافظة أصفهان .

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ أصفهان قوله: "إننا نطمئن المواطنين بأنه لم يسجل أي تسرب لمواد خطرة في المنطقة ولا داعي للقلق".

وأكد المحافظ أن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن أنشطة دفاع جوي وبعضها مرتبط بالهجمات، منوها إلى عدم تسجيل إصابات في الهجمات الإسرائيلية على مناطق بالمحافظة.