اسرائيل تعلن تجنيد نحو 20 ألف جندي احتياط منذ الحرب على إيران

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، تجنيد نحو 20 ألف جندي احتياط في قيادة الجبهة الداخلية منذ بدء ما تُسمى عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، "أمس قمنا بإسقاط طائرة ايرانية وهذه لاول مرة عبر طائرة اف 35"، مضيفا "لقد ضعف النظام الإيراني وقلت سيطرته".

وعن العمليات التي تقوم بها اسرائيل ضد حزب الله اللبناني، قال المتحدث، "نواصل بشكل منهجي استهداف حزب الله و نتصيد مخربيه"، مشيرا إلى أنه "لغاية الآن هاجمنا 320 هدفا لحزب الله، ونعمل على استهدافه وتكبيده خسائر فادحة".

وتابع إيفي دفرين القول "لا تزال امامنا ايام صعبة، و سنواصل تعميق الضربات على النظام الإيراني حتى نتخلص من التهديد الوجودي الذي يشكله".