اسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة نقل قتالية بفيلق القدس الإيراني

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم السبت، اغتيال "بهنام شهرياري" قائد وحدة نقل الوسائط القتالية (الوحدة 190) التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال أدرعي في تغريدة على موقع "اكس" إن الاغتيال جرى خلال تنقل شهرياري في منطقة غرب إيران، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من إسرائيل.

وأكد أدرعي أن الهجوم نفذته طائرات إسرائيلية بناءً على توجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شهرياري داخل سيارته.

وبحسب ادرعي، كان شهرياري مسؤولاً عن كافة عمليات نقل الوسائط القتالية إلى الشرق الأوسط، وعمل على مدى سنوات لتسليح حزب الله وحماس والحوثيين.

وأشار المتحدث الاسرائيلي، إلى أن "شهرياري" أشرف على تحويل مئات الملايين من الدولارات سنوياً إلى فصائل مسلحة عبر شبكة علاقاته الخاصة في تركيا ولبنان، مستخدماً شركات وهمية ومكاتب صرافة وأشخاصاً ينقلون الأموال، بحسب قوله.