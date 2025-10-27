اسرائيل.. تصريحات حاخام بارز تشعل معركة بين الحريديم و"الصهيونية الدينية"

شفق نيوز– الشرق الأوسط

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بنشوب "عاصفة جديدة" داخل الأوساط الدينية والسياسية في إسرائيل، بين الحريديم (اليهود المتشددين) وحزب "الصهيونية الدينية" الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الحاخام الأكبر السابق لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف.

وذكرت الصحيفة أن سموتريتش انتقد الحاخام يوسف بعد تصريحات شديدة اللهجة وجّهها الأخير ضد الحاخام تامير غرانوت، رئيس المدرسة الدينية "أوروت شاؤول" التابعة للتيار الديني الوطني ووالد النقيب عميتاي غرانوت الذي قُتل خلال القتال شمال إسرائيل.

وجاء رد سموتريتش عقب نشر تسجيل صوتي في الإذاعة الحريدية "كول حاي"، سُمع فيه الحاخام يوسف وهو يهاجم غرانوت بسبب مواقفه المؤيدة لتجنيد طلاب المدارس الدينية، قائلاً: "هناك شخص يُدعى الحاخام غرانوت، لا أعرف ما إذا كان حاخاماً فعلاً. كيف يتحدث ضدنا في التلفزيون؟ يقول الجميع إلى الجيش! نحن ندرس التوراة، فكما هناك سلاح جو، هناك سلاح الرب الذي يحمي شعب إسرائيل."

وأثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة في الأوساط العامة وبين ممثلي "الصهيونية الدينية"، إذ قال سموتريتش في بيان إن "الحاخام تامير غرانوت رجل علم وصلاح، فقد ابنه في الحرب، ويكرس أيامه لنشر النور والوحدة والمحبة، ومن يسيء إليه إنما يهين نفسه ويدنس اسم الرب علناً."

وأضاف الوزير أنه "يفتخر بقيادة جمهور يجمع بين التوراة والسلوك القويم، ويحترم من يختلف معه، ويدير الخلافات بروح من السماء."

وتأتي هذه المواجهة الحادة لتضاف إلى التوتر المتصاعد بين الحريديم وحزب الصهيونية الدينية حول مسألة تجنيد طلاب المدارس الدينية، وهي قضية ازدادت حساسية في ظل الحرب الدائرة والنقاشات العامة بشأن "تقاسم العبء"، بالتزامن مع سعي الائتلاف الحكومي إلى تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الحريدية.