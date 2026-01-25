اسرائيل تشن أكثر من عشر غارات جوية على جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إنه بدأ تنفيذ موجة غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، في تصعيد تجاوزت حصيلته الأولية عشر غارات وفق ما أفادت مصادر ميدانية ووسائل إعلام محلية.

وذكرت المصادر أن الضربات طالت مرتفعات الجبور ووادي برغز في قضاء حاصبيا إضافة إلى مرتفعات جبل الريحان، بينما تردّد دوي انفجارات ناجمة عن غارات أخرى في مناطق من البقاع الغربي.

وفي وقت سابق من الاحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه شنّ سلسلة غارات جوية طالت منشآت لـ"حزب الله" قال إنها يُشتبه في استخدامها لإنتاج وسائل قتالية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بين كفردونين وخربة سلم في جنوب لبنان.

ويأتي التصعيد رغم اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2024 وأنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، لكن إسرائيل واصلت شن ضربات على الأراضي اللبنانية وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب.

كما تقول تقارير إن إسرائيل ما زالت تحتفظ بوجود عسكري في خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يطالب لبنان بإنهائه.

وفي ظل ضغوط أميركية ومخاوف من تصعيد أوسع، أقرت السلطات اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة تشمل نزع السلاح في الجنوب معقل حزب الله، وأعلن الجيش اللبناني في الثامن من يناير كانون الثاني الجاري اكتمال المرحلة الأولى من تلك الخطة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود.