اسرائيل تحذر خامنئي: تذكر مصير صدام حسين

شفق نيوز/ وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدا مباشرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، محذرا إياه من "مصير مشابه" لمصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في حال استمرار طهران في استهداف المدنيين الإسرائيليين.

وقال كاتس خلال تقييم أمني عقده مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي: "أُحذّر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين في إسرائيل، من الأفضل له أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران، والذي اختار الطريق ذاته ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى صدام حسين.

وأضاف كاتس: "سنواصل اليوم أيضا ضرب أهداف تابعة للنظام والمؤسسة العسكرية في طهران، كما فعلنا بالأمس مع هيئة البث والدعاية والتحريض التابعة للنظام".

ووجّه الوزير نداء إلى سكان العاصمة الإيرانية، قائلا: "أدعو سكان طهران إلى إخلاء تلك المناطق وفقا لتعليمات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، حفاظا على سلامتهم".