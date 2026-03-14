إسرائيل تعلن تدمير 110 مقرات لحزب الله منذ انطلاق عملية "زئير الأسد"

شفق نيوز/ القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن قواته الجوية والبرية استهدفت نحو 110 مقرات تابعة لحزب الله اللبناني، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد" في أواخر شباط/ فبراير الماضي، في ظل تصاعد مطرد للتوترات الميدانية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الجيش تأكيده أن الضربات طالت بنى تحتية حيوية للحزب في العاصمة بيروت، إلى جانب تدمير منشآت ومراكز قيادة في عمق الجنوب اللبناني، ضمن مساعي تقويض القدرات العسكرية للحزب وتأمين الحدود الشمالية.