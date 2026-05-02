استئناف كامل لحركة الطيران في أجواء الإمارات

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، يوم السبت، عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتًا.

وأكدت الهيئة، أن "القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية"، مشددة على "استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية".

وثمنت الهيئة تعاون "المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية"، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية لـ"التعامل مع أي مستجدات محتملة".

ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية"، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، بقرار لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ84، والذي يطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ، والمنشآت المدنية الساحلية، والتي من شأنها تعريض البيئة البحرية للتلوّث الناجم عن تسربات النفط أو المواد الكيميائية أو الألغام البحرية أو أي مواد ضارة أخرى.