استئناف المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.. موعد ومكان الجولة الرابعة

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، عن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في جولتها الرابعة، وأشارت إلى موعد ومكان عقدها.

وذكر مصدر مطلع لموقع "نورنيوز" الإيراني، أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الأحد، 11 مايو/أيار، في العاصمة العُمانية مسقط.

وقبل ذلك، ذكر موقع "أكسيوس" Axios، نقلا عن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تحاول تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي هذا الأسبوع.

وأبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي مراسل "أكسيوس" بأن الأطراف تحقق تقدماً في المفاوضات، مؤكداً أن الرئيس ترامب يريد حل هذه المسألة دبلوماسياً، إن أمكن، لذا فإنه يتم بذل قصارى الجهد من أجل ذلك.

من جهتها، ردت إيران على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بالقول: "لا مشكلة لدينا بشأن المفاوضات.. ننتظر إعلان وزير خارجية عُمان".

وأضافت بالقول: "لقد اتخذنا التدابير اللازمة، ونحن مستعدون تماماً، كما أوضحتُ لكم مراراً منذ بداية مجيء ترامب، نحن جاهزون لجميع السيناريوهات".

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحافي: "فيما يتعلق بالمفاوضات، لا توجد أي مشكلة من جانبنا. وبما أن المفاوضات ليست مباشرة، فإننا ننتظر أن يُعلن لنا وزير خارجية عُمان عن الموضوع، لنرى إلى أي مدى يريد الطرف الآخر حقاً المضي قدماً في هذا الأمر، لأن هذا الانتظار يزيد من شكوكنا حول الموضوع، ولذلك نحن في انتظار إعلان موقفهم".

وأضافت: "بحسب تصريح وزارة الخارجية، فإن سبب الفاصل الزمني بين جولات المفاوضات يعود إلى اعتبارات لوجستية وتقنية".