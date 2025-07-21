استئناف المفاوضات النووية بين إيران وقوى أوروبية في إسطنبول

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن طهران ستعقد محادثات نووية مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة المقبل.

وأكد التلفزيون الإيراني استئناف المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) في إسطنبول، وذلك بعد انقطاع على خلفية التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، إن "نهجنا في التفاوض مع الأوروبيين أقوى وأكثر صلابة من الماضي. ومن الضروري أن يكون الأوروبيون على دراية بمواقف إيران"، مضيفاً أن "إيران بالتأكيد ستسعى للحصول على حقوقها بقوة أكبر بعد الحرب".

وأجرى عراقجي يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وخلال المكالمة، حذّر الأوروبيون من أنهم سيفعلون آلية "العودة السريعة" (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015، في حال لم تستأنف طهران المحادثات قريباً.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان، قبل أن تشن إسرائيل حرباً استمرت 12 يوماً ضد إيران في 13 يونيو/حزيران، وهو ما أدى إلى توقف تلك المحادثات، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في ضرب ثلاث منشآت نووية إيرانية.

يذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرض قيوداً كبيرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، غير أن الاتفاق بدأ في الانهيار عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه خلال ولاية ترامب الأولى وإعادة فرضها للعقوبات على طهران.