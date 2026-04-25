استئناف الرحلات الدولية في مطار "الإمام الخميني" بطهران

شفق نيوز - طهران

استأنف مطار "الإمام الخميني" الدولي في طهران، يوم السبت، نشاطه الرسمي بعد فترة من التوقف، معلناً عودة حركة الرحلات الجوية الدولية.

وبحسب الإعلام الإيراني، شهد المطار انطلاق أولى الرحلات إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، شملت إسطنبول ومسقط والمدينة المنورة.

وتتواصل عمليات تشغيل الرحلات الدولية في المطار بشكل منتظم، بالتزامن مع استمرار إجراءات استقبال المسافرين وتسهيل سفرهم إلى مختلف الوجهات.

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت في 18 أبريل/ نيسان الجاري إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات، موضحة أن تشغيل المطارات واستئناف الرحلات سيتمان تدريجياً وفق مستوى الجاهزية الفنية والتقنية لكل مطار، بما يضمن سلامة العمليات الجوية وانتظامها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، استئناف رحلات شركة الطيران الإيرانية "معراج" عبر خط طهران – النجف – مشهد، وذلك ليومي 27 و29 من الشهر الحالي، بعد توقف استمر لأكثر من 58 يوماً.